Pringle babalikwas sa Game 3: Kalawang ipapagpag

Semis Game 3 ngayon:

(AUF Sports Arena)

3:45pm – TNT vs Phoenix

6:30pm – Meralco vs Ginebra

Asam ni Barangay Ginebra coach Tim Cone na maipapagpag ni Stanley Pringle ang kalawang sa huling laro sa Game 3 ngayon ng kanilang best-of-five semifinals ng PBA Philippine Cup sa AUF Sports Arena and Cultural Center sa Angeles City, Pampanga.

Naghirap sa ikalawang laban si Pringle dahil sa matinding depensa na naglimita sa main gunner ng Gin Kings tungo sa siyam na puntos lamang sa 4-of-16 sa field sa loob ng 34 minuto.

May 3-of-9 sa 2-points, 1-of-7 sa tres, at hindi nakatuntong sa free throw line. May dagdag itong 4 rebounds, 3 assistst at 1 steal.

“We were still in the game, but suddenly don’t know what hit us with their defene,” sabi lamang ni Cone.

Kaiba ito sa laro ni Pringle sa Game 1 na sa loob ng 30:35 minuto ay nagtala ito ng 19 puntos sa 8-14 sa field, 7-of-9 sa 2-points, 1-of-5 sa tres, 2-of-2 sa free throws at dagdag ang 7 rebounds, 2 assists at 2 steals.

Anim na manlalaro naman ng Meralco Bolts na tanging koponan na walang twcie-to-beat na bentaheng nakatuntong sa semis ang nagtala ng double figures sa pangunguna ni Chris Newsome upang itabla ang serye sa tig-isang panalo at itulak ang serye sa matira-matibay na huling tatlong laro.

Una nang kinatakutan ni Cone ang pagbalikwas ng mga miyembro ng Bolts matapos masungkit ang unang laro, 96-79.

Gayunman, inaasahang agad itong makakagawa ng bagong sistema matapos nitong makita ang inilatag na depensa sa kanyang mga manlalaro partikular kina Pringle at Scottie Thompson. (Lito Oredo)