Princess reyna sa Indonesia

KAMPEON ang pamabato ng Pilipinas na si Princess Mary Superal sa Simone Asia Pacific Cup, Sabado ng hapon sa Pondoc Indah Golf Course sa Jakarta, Indonesia.

Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sumabak sa international competition blang professional golfer ang 25-anyos na si Superal.

“This is so special for me, because this is my first international win as a pro. I’ve always waited for this kind of opportunity,” ayon sa tubong-Dasmarinas, Cavite na si Superal.

Naungusan ni Superal sa individual event ang mga pambato ng Korea na si SoYeon Ryu na tumapos sa ikalawang pwesto, habang ang pambato ng New Zealand na si Lydia Ko ay nasa ikatlong posisyon. (Annie Abad)