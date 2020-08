Princess maraming pasabog sa Abante News Online

‘Kaaliw lang ang Concert Queen na si Pops Fernandez dahil malaking tulong siya para sa special “Anything Goes” episode ko mamayang 2:00PM sa Facebook page ng Abante News Online.

Si Pops kasi ang ginawa kong “talent coordinator” para sa special guest ko mamaya. Si Pops nga kasi ang napakiusapan ko na kausapin ang BFF niyang si Princess Punzalan para mag-yes sa Zoom app interview ko.

Second anniversary na nga kasi ng online show ko sa Abante News Online, kaya pinakiusapan ko si Pops na kausapin si Princess.

Sabi ni Pops, “Mabait ‘yon, ikaw na.”

Pero sabi ko kay Pops, shy ako, kaya siya nga ang kumontak kay Princess para pakiusapan sa guesting nga mamaya.

Naku, Dondon, napakarami naming napagtsikahan ni Princess at may mga binuking tungkol sa kanya ang isang friend niya na ginawa kong surprise sa kanya.

In fairness to Princess nga pala, ang bait niya at lahat ng mga tinanong ko ay sinagot niya. Isa na nga palang nurse sa Amerika si Princess at marami siyang kuwento tungkol sa kanyang anak.

Napag-usapan din namin ni Princess kung paanong niyang na-penetrate ang Hollywood. Malalaman din sa episode na ‘yon mamaya kung bakit hindi pa mababalikan sa ngayon ni Princess ang local showbiz kung sakali man na may tempting offer.

So watch na kayo mamaya, huh!

Donita tambak ang alok na trabaho sa Amerika

Kahapon ay ka-text ko si Donita Rose. Tuloy na tuloy ang alis nila ng anak na si JP pa-San Francisco, California mamayang gabi.

Tuloy rin daw ang despedida lunch nila ng ilang mga kaibigan including Ruffa Gutierrez.

“Tuloy ang lunch na dahil back to GCQ (general community quarantine) na,” sabi ni Donita.

‘Katuwa lang, Dondon (my dear editor), dahil mamayang gabi pa lang ang alis ni Donita at ng kanyang anak, pero may mga ilang companies na sa US ang nag-o-offer sa kanya ng work doon.

Feeling ko nga ay tama ang desisyon ni Donita to leave and work doon.

Pero who knows, in the future, ay babalik naman uli siya ng Philippines.

Umalis na rin naman kasi si Donita sa Philippines noon, pero bumalik din naman siya.