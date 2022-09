Princess Louise pipiga ng utak sa Zamboanga

NAKATAKDANG tumulak ng piyesa si Pinay woodpusher Princess Louise Oncita sa Grand Finals ng National Youth and Schools Chess Championships na magsisimula ngayong araw sa Dapitan City, Zamboanga del Norte.

Sasabak si Oncita, Grade 12 student ng Greenland Academy sa Cainta, Rizal sa Girls Under-17 division laban sa ibang tigasing chessers sa bansa.

” I hope to do well in this tournament,” sabi ni 17-year-old Oncita na suportado ang kampanya niya ng Bible Baptist Temple at ni Pasig City Mayor Vico Sotto.

Pagkatapos ng laban niya ay muli itong maghahanda para sa susunod na sasalihang chess tournament kung saan pakay nitong makasilo ng korona ngayong taon. (Elech Dawa)