Princess, Harmie pumapalag pa

NAGPASOK ng tatlong birdie kontra sa dalawang bogey si Princess Mary Superal para sa pangalawang sunod na one-under par 71 upang pangunahan ang dalawang bet ng ‘Pinas sa finals ng 2nd Thai Women’s Professional Golf Association 2022 Tour fifth and last leg THB2.5M (P3.8M) 7th SAT-TWT Open Road to World Ranking sa Kabin Buri Golf Club sa Prachin Buri, Thailand Huwebes ng hapon.

Ang senaryo’y nagsampa sa 25-anyos na Caviteña buhat sa Dasmariñas at suportado ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) sa quintuple-tie para sa pang-siyam na pwesto na may two-under 142.

Mula siya sa seven-way tie sa pang-15 sa opening round ng 3-nation, 84-player, 4-day event.

May 70 sa unang araw, nag-two-over 74 sa isang birdie at tatlong bogey naman si Harmie Nicole Constantino para pumasok din sa 62-finalist, pero nalgalga sa anim na magkakatabla sa pang-18 pwesto sa 144 mula sa pagsosyo sa pang-10. (Ramil Cruz)