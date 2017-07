Prince William nagbitiw bilang rescue pilot

Magreretiro si Prince William ng Britan­ya mula sa air ambulance service matapos ang dalawang taon, kung saan nasaksihan nito ang iba’t ibang trahedya, para ibuhos na nito ang kanyang atensyon sa mga ‘royal duties’ nito.

Ang Duke of Cambridge, pangalawang nakalinya sa British throne, ay tatapusin na ang kanyang pansamantalang gawain bilang isang air ambulance pilot sa kanluran ng England kung saan nasa night shift siya.

Ang hakbang ay kasunod nang lisanin ng kanyang lola na si Queen Elizabeth II at ng kanyang asawa, ang Duke of Edinburgh ang kanilang mga royal duties at ipaubaya na ito sa mga batang he­ne­rasyon.

Pinuri ni Prince William ang kanyang mga kasamang flying medical crews sa emergency service mula sa base sa Cambridge Airport.

“As part of the team, I have been invited into people’s homes to share moments of extreme emotion, from relief that we have given someone a fighting chance, to profound grief,” isinulat nito sa isang editorial na inilathala ng The Eastern Daily Press.

Aniya, ang kanyang naging karanasan dito ay nagpalawak at nagpatibay sa kanyang mga pananaw sa buhay para gampanan ang kanyang royal duties.

Ang prince ay nanungkulan sa Britain’s armed forces mula 2006 hanggang 2013 at bilang search and rescue helicopter pilot nitong huli.