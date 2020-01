Prince Harry ug Meghan buhian na ang royal title

Mitugot na si Queen Elizabeth nga mopahawa na sa royal family silang Prince Harry ug asawa niini nga si Meghan Markle ug mopuyo isip normal nga tawo.

Sa statement nga gipagawas sa Palace, fili na gamiton sa couple ang titulong ‘Royal Highness’ human gipadayag ang kagustuhan nga gusto nang buhian ang pwesto ug mopuyo sa North America.

“Harry, Meghan and Archie (kanilang anak) will always be much loved members of my family,” matud sa statement nga gipagawas ni Queen Elizabeth.

“I recognise the challenges they have experienced as a result of intense scrutiny over the last two years and support their wish for a more independent life.”

Matud pa sa reyna, proud kini kang Meghan human kini nahimong kabahin sa royal family dihang gikasal kini kang Prince Harry niadtong Mayo 2018 sa Windsor Castle sa London.

Dungan sa pagbuhi nilang Harry ug Meghan sa ilang royal title ang wala nila pagdawat ug kuwarta sa publiko sa UK, ug ang gisaad nga pagbayad sa pag-renovate sa ilang gipuy-ang cottage sa Windsor nga nagkantidad og 2.4 million pounds.

Sa spring mahimong epektibo ang pagbiya sa duha isip miyembro sa royal family, nga maoy usa sa posibleng rason ang giingon ni Harry nga daw na-bully si Meghan sa press nga nahimo kining kabahin sa iyang pamilya.