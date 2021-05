PrimeWater-Villar pinakalkal

Kailangang repasuhin ng pamahalaan ang mga joint venture agreement na pinasok ng PrimeWater Infrastructure Corporation ng mga Villar sa mga local water district.

Giit ito ng Infrawatch PH, isang public policy think-tank na bumubusisi sa mga pangunahing public infrastructure and development project sa bansa.

Sabi ni Infrawatch PH convenor Terry Ridon sa pahayag kahapon, independent na pagsusuri ang kailangang gawin sa PrimeWater at kailangan itong gawin sa susunod na mga araw matapos iulat ng Commission on Audit (COA) na limang local water district sa Pampangga ang nalugi simula ng itake-over ito ng PrimeWater.

“When we say impartial probe, we mean public officials connected with PrimeWater should not be involved,” sabi ni Ridon.

Ang Local Water Utilities Administration (LWUA) ang regulator ng mga local water district.

Nasa Board of Trustees naman ng LWUA ang Department of Public Works and Highways (DPWH) na pinamumunuan ni Secretary Mark Villar na kapatid ni Paolo Villar na namumuno sa PrimeWater. Isa namang undersecretary sa Department of Justice (DOJ) ang asawa ni Mark Villar na si Emie Aglipay-Villar.

Giit pa ni Ridon, hindi dapat dinidedma ang mga pagkukulang ng PrimeWater kahit pa nakabaon na ang mga galamay ng mga Villar sa pamahalaan at kailangang repasuhin na ang mga kasunduan nito at gawin ang nararapat.

“Ang usapin ng tubig ay usapin ng batayang pangangailangan. Hindi puwedeng may iisang pamilyang may control sa kung paano ginagamit at pinagkakakitaan ang batayang serbisyong ito,” sabi pa ni Ridon. (Eileen Mencias)