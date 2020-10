Primewater-Villar deal sa Cavite iligal

Bigo ang Primewater ng mga Villar na makuha ang basbas ng Philippine Competition Commission (PCC) para sa joint venture nito sa Dasmariñas Water District sa Cavite ngunit tinuloy pa rin ito ng dalawa kaya’t nagmahal ng 82% ang tubig sa lugar, ayon sa Commission on Audit (COA).

Kung ang dating bayarin umano ng kustomer ay P100 lamang kada buwan noong 2018, naging P182 na ito matapos hawakan ng Primewater ang pagpapatakbo sa Dasmariñas Water District.

Sabi ng COA, hindi isinumite ng Dasmariñas Water District at ng Primewater ang mga dokumento at impormasyong kailangan sa PCC sa loob ng tamang panahon kaya’t hindi na dapat natuloy ang joint venture noong May 14, 2019 subalit pinilit pa rin ito.

Ayon sa COA, matapos ituring na “void and terminated” ang joint venture agreement ng Dasmariñas at Primewater, muling isinumite ang proposal na may kaunting rebisyon iwasan ang PCC at tinuloy pa rin ang joint venture na ipinatupad na noong Nobyembre 1, 2019.

“However, on May 22, 2019, six days after the termination of the JVA (joint venture agreement) the same void JV (joint venture) proposal with revisions was resubmitted to avoid approval of the PCC, which was agreed and entered into, and eventually implemented by the parties on November 1, 2019,” sabi ng COA at labag umano ito sa batas.

Bukod sa paglabag sa Republic Act No. 10667 o Philippine Competition Act, hindi dumaan umano sa third party evaluation ang joint venture proposal na labag naman sa patakaran ng National Economic and Development Authority (NEDA).

Ayon sa COA, wala man lang feasibility study o business case o pre-feasibility study na ginawa ang Dasmariñas Water District at wala rin itong delalyadong plano at schedule kung paano at kailan dapat magawa ng Primewater ang mga layunin ng joint venture project kaya hindi ito maayos na maimo-monitor at malalaman kung natutupad ang mga layunin.

Wala rin umanong pag-aaral na ginawa para malaman kung karapat-dapat ang pagmamahal ng taripa na halos nagdoble nang pumasok ang Primewater.

Ang Dasmariñas Water District ay may 777,906 na residential customer at 114,495 kustomers na mga negosyo at iba pa. Ang mga director nito na pumasok sa kasunduan sa Primewater ay sina Atty. Reina M. Villa-Guro, chairman; Gabriel Mangubat, vice chairman; Atty. Kristian Barzaga, secretary; at sina Cynthia Sico at Bernadette Quita-Laurel na mga miyembro. (Eileen Mencias)