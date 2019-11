Prime water-Villar sinuka sa Bacolod

NAGKAISA kamakailan ang mga residente ng Bacolod City laban sa napi­pintong pag-takeover ng Prime Water Infrastructure Corporation ng Pamilya Villar sa Bacolod City Water District (BACIWA).

Ayong kay Bayan Muna Party-list Rep. Eufemia Cullamat, aabot na sa higit sa 15,000 lagda ang nalikom sa kanilang signature campaign upang pigilan ang pagsasapribado ng operasyon ng BACIWA sa ilalim ng water company na pag-aari ng mag-asawang sila dating Senate President Manny Villar at Senadora Cynthia Villar.

Kabilang sa mga tumututol sa joint venture agreement (JVA) ng Prime Water-Villar at BACIWA ay ang Bacolod Water Consumers Watch, Inc., Amlig Tubig Coalition, at ang mismong Simbahang Katolika sa nasabing lungsod sa pamamagitan ng Social Action Center of the Diocese of Bacolod.

“At least 15,000 signatures were gathered by groups through a petition opposing the privatization of BACIWA,” saad ni Cullamat.

Inihain nitong Martes ni Cullamat at ni House Deputy Minority Leader Carlos Zarate ang House Resolution No. 483 upang paimbestigahan sa Kamara ang mga umano’y samu’t saring iregularidad sa JVA ng Prime Water at Baciwa sa ilalim ng Public-Private Partnership (PPP) program ng pamahalaan.

Binisita nitong nakaraang congressional break ni Cullamat ang Bacolod City kung saan, napag-alamanan nito ang balak ng mga Villar na 75 porsyentong dagdag-singil sa tubig sa oras na sila na ang namamahala sa BACIWA.

Una nang naikasa ng Prime Water ang kanilang 78 porsyentong dagdag-singil para sa kanilang mga customer sa San Jose del Monte City, Bulacan.

Higit sa 500 kawani din ng BACIWA ang posibleng mawalan ng trabaho sa oras na tuluyan ng ibigay ang pamamahala nito sa kumpanya ng mga Villar.

Samantala, nagsagawa ng kilos-protesta nitong Martes nang umaga sa labas ng Kamara ang hindi bababa sa 100 katao na miyembro ng iba’t ibang militanteng grupo upang kondenahin ang mga sweetheart deal ng Prime Water at Local Water Utilities Administration (LWUA).

Ayon sa mga grupong Water at Courage, ganid at gahaman umano ang Prime Water ng mga Villar matapos payagan ng LWUA na i-takeover ang hindi bababa sa 30 local water districts sa iba’t ibang sulok ng bansa.

“Villar at Prime Water ganid sa tubo!” giit ng mga nasabing grupo sa kanilang placards. (JC Cahinhinan)