Price freeze wa epek! DTI binira ni Sotto

Naalarma si Senate President Vicente Sotto III sa napaulat ng paglabag sa price freeze na pinapatupad ng Department of Trade and Industry (DTI) sa mga food item at iba pang mahahalagang produkto sa Luzon, gayundin sa Visayas at Mindanao, sa gitna na pinapatupad na COVID-19 lockdown.

Ayon kay Sotto, nakatanggap sila ng mga ulat na ilang abusadong retailers at sellers ang nagtaas sa presyo ng mga food product tulad ng bigas, de-lata at ilang health items.

“Anong nangyari sa price freeze? Sa SRP? Bakit hindi ito nasusunod? Anong ginagawa ng DTI? Bakit hindi nila ito nabantayan?” tanong ni Sotto.

Matatandaan na nagpatupad ng price freeze ang DTI bilang relief measure sa mga pamilyang naapektuhan ng enhanced community quarantine sa COVID-19 crisis.

Inatasan din ng DTI ang mga supermaket na istriktong sumunod sa suggested retail price (SRP) sa kanilang mga paninda.

Inihalimbawa ni Sotto ang mataas na presyo ng bigas na umabot sa P2,100 kada kaban mula sa dating presyong P1,800 kada 50 kilos. Tumaas din umano ang presyo ng de-lata, prutas at mga gulay.

Sabi ni Sotto, ang mga pangunahing produktong ito ay dapat ibenta base sa selling price nito bago ipinatupad ang enhance community quarantine.

Aniya, idinadahilan ng mga trader at reseller ang checkpoint at lockdown procedure bilang excuse sa pagtaas ng halaga ng kanilang mga paninda gayong wala wala naman itong kinalaman sa transportasyon o di kaya ay sa distribusyon nito.

“Inaabuso ng mga retailers at sellers ang mamamayan sa panahong dapat ay nagtutulungan tayong lahat para malampasan ang krisis na ito. Hindi ito tama,” sambit ni Sotto.

Hinikayat din nito ang DTI na magpakalat ng monitoring team para matingnan ang pagsunod sa price free at SRP policy sa mga supermarket, public market maging sa mga sari-sari store.

Kailangan din mag-set-up ang DTI ng special customer hotline sa panahon ng enhance community quarantine kung saan ang mga konsumer ay maaring tumawag para magreklamo.

“The DTI should be pro-active. It is important that the public is protected from abusive people during this difficult time. Let us help our people by making sure that prices of basic commodities remain affordable especially now that incomes are at their minimum, if not totally cut,” ayon kay Sotto. (Dindo Matining)