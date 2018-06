Hiniling ng grupong Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralitang Lungsod (KPML) sa administrasyong Duterte na magpatupad ng ‘price control’ sa mga pangunahing bilihin.

Katwiran ng grupo, kailangang kontrolin ang presyo ng mga bilihin bilang pangontra sa lalo pang pagsirit ng halaga ng mga bilihin resulta ng Tax Reform For Acceleration and Inclusion o TRAIN Law.

Naniniwala ang grupo na mas lumatay sa mga mahihirap lalo na sa mga nakatira sa lungsod, ang epekto ng bagong sistema sa pagbubuwis.

Niragasa ng “TRAIN Law’ ang lahat ng dinaanan. Maliban sa mga arawan lang ang kita at walang pirma­hang trabaho, ang mga OFW ay tinamaan din. Kahit mataas ang ha­laga ng dolyar kontra sa piso, humihingi ng dagdag na ‘allowance’ ang kanilang mga ‘dependent’ dahil tumaas ang mga gastusin.

***

Kahit anong pagpapaliwanag ang gawin ng Palasyo, hindi maitatago na talagang tumaas ang bilihin.

Bukod sa mahihirap, ang malalaking negosyo sa bansa ay umaaray na rin. Naapektuhan na rin ang kanilang kita sa unang bahagi ng taon dahil sa TRAIN Law. Nagpahiwatig ang malalaking negosyo na mukhang hindi maiwasan ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga susunod na araw.

Kung ang mga ma­yayaman ay umaalma na, paano pa kaya ang mga mahihirap na talagang pumapasan sa mataas na halaga ng bilihin.

Kung hindi kayang ibigay ng gobyerno at ng mga kompanya ang karagdagang minimum na pasahod sa mga manggagawa, magpatupad na lang ng ‘price control’ sa mga pangunahing bilihin.

***

Kung nag-iinspeksiyon man ang Department of Trade and Industry sa mga supermarket at palengke wala pa ring kasiguraduhan na susunod ang mga negosyante sa tinatawag na “suggested retail price” o SRP. Sabi nga ng ilang pilosopo sa kanto, “kaya nga SRP, ‘suggestion’ ang ginagawa ng gobyerno kaya namamanipula ng mga ganid na nego­syante ang presyo.”

Ang Malacañang iwas-pusoy kaya ipinasa sa Kongreso ang pagpapasya kung aamiyendahan o sususpen­dihin ang pagpapatupad ng TRAIN Law.

Ayon kay PDu30 bago bumiyahe patungong South Korea, walang magagawa ang Malacañang kung ano ang magiging desisyon ng Kongreso.

Nagpapasahan ngayon ang Palasyo at Kongreso. Pag ayaw mayroong talagang dahilan, kung gusto mayroong paraan.

Ang TRAIN Law, para nga ba talaga sa mga tao?