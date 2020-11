Price cap ilalabas na! Tongpats sa COVID test nirendahan

Inaasahang ilalabas na ng Department of Trade and Industry (DTI) at Department of Health (DOH) ang price cap sa COVID testing para maiwasan ang overpricing at pagsasamantala ng ilang accredited laboratoryong gumagawa nito.

Sa Laging Handa press briefing, sinabi ni DTI Secretary Ramon Lopez na isinasapinal na nila ng DOH ang joint administrative order para mailabas kaagad ang price cap sa COVID test.

” Pina-finalize na po namin, actually na-review na namin yung draft joint administrative order namin ng DOH. Maybe in the next two days tayo po ay magre-release ng announcement with the DOH tungkol dito sa price cap. Kung hindi today, tomorrrow,” ani Lopez.

Nagbigay na rin aniya siya ng preliminary report kay Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa price cap matapos itong maglabas ng direktiba na pag-aralan ng DTI at DOH at magtakda ng tamang presyo para sa COVID test.(Aileen Taliping)