Pribadong sektor walang extra pay sa Dec. 26, Jan. 2

Hindi public holiday ang December 26, 2017 at January 2, 2018 kaya walang aasahang extra pay ang mga manggagawa sa pribadong sektor na papasok sa kanilang trabaho sa mga nasabing petsa.

Nilinaw ni Presidential Spokesman Harry Roque na walang ­pasok sa mga nabanggit na petsa para lamang sa mga nasa gobyerno, partikular sa executive branch.

“Ito po’y ‘yung walang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno lamang. Ang mga pribadong sektor naman po ay hinahayaan ng Palasyo kung ano ang magiging desisyon ng mga kompanya at iba pang employer,” ani Roque.

Kasama aniya sa mga walang pasok ang mga local government unit para magkaroon ng ­sapat na pagkakataon ang mga ito na makapi­ling ang kanilang mga mahal sa buhay nga­yong holiday season.

“Kasama po ‘yan ‘no (LGUs). Ang hindi lang po covered ay iyong mga independiyenteng sangay ng gobyerno na dapat naman pong sila ang magdesisyon diyan, lehislatura at saka ‘yung hudikatura,” dagdag pa ni Roque.

Nagkakaroon ng kalituhan sa Disyembre 26, 2017 at Enero 2, 2018, lalo pa at nagpaalala ang Department of Labor and Employment (DOLE) ng tamang babayaran sa mga papasok ngayong holiday season.

Ang tanging pista opisyal ngayong buwan ay Disyembre 25 at 30.