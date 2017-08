Pribadong ospital walang lugi sa anti-deposit law — DOH

Inumpisahan na ang pagbalangkas ng implemen­ting rules and regulations para sa bagong bersyon ng Anti-Hospital Deposit Law na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Tiniyak ni Department of Health (DOH) Secretary Paulyn Jean Ubial na hindi mangyayari ang pina­ngangambahan ng mga pribadong ospital na malulugi sila sa oras na maipatupad ang naturang batas na mas pinabigat ang parusang ipapataw sa mga lalabag na ospital at klinika.

Ayon kay Ubial, nakasaad sa bagong batas na tinatanggal lamang nito ang pagbabayad ng deposito para sa mga pasyente na nasa emergency cases o kinakailangan ng ‘immediate care’ at wala namang sinabi na hindi pagbabayarin ang pasyente o pamilya nila.

“Shall we say the spirit of the law ay hindi po ma­lulugi ang mga ospital kundi po ay mapoproteksyunan ang mga kababayan natin sa mga unscrupulous practices. Nakasaad dito na no deposit kapag emergency o immediate care, hindi naman sinabi na hindi sila (pribadong ospital) maniningil,” giit ni Ubial.