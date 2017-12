Presyo ng sasakyan pinababantayan sa DTI

Nanawagan ang isang samahan ng sa sektor ng transportasyon na bantayan ng Department of Trade and Industry (DTI) ang presyo ng mga bagong sasakyan dahil sa karagdagang buwis na ipapataw sa mga ito pagpasok ng 2018.

Iginiit ito ni Atty. Vigor Mendoza II, pa­ngulo ng Kilimanjaro sa Pagbabago sa Industriya ng Transportasyon o KAPIT, dahil sa pagdami umano sa mga lansangan ng mga bagong unit ng mga pampasaherong jeep.

“Maliban sa increase in fuel, ‘yung pagtataas ng presyo ng sasakyan ay babantayan din, bakit?

Kasi ito ay malaking epekto sa Public Uti­lity Vehicle Moder­nization Program at sa cost of spare parts plus other increases in cost brought about by increased ta­xes,” ani Mendoza.

Ayon pa kay Mendoza, isasama nila ang mga usaping ito sa kanilang programa na hindi naman makaaapekto ng malaki sa modernisasyon ng pamahalaan.

“Handa na kami, in fact sumusunod kami sa order ng DOTr at LTFRB, kaya namin ito sinasabi dahil baka mapabayaan.

Kaming mga front liner ang direct hit, kami ang tatamaan ng epekto ng excise tax, oras na ipa­tupad pagpasok nito sa January 1, 2018,” ani Mendoza.

Base sa bagong sistema ng pagbubuwis sa mga sasakyan sa ilalim ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) ay papatawan ng 4% tax ang mga sasakyan na nagkakahalaga ng hanggang P60,000; 10% sa mahigit P600,000 hanggang P1 milyon; 30% sa nagkakahalaga ng P1 milyon hanggang P4 milyon; at 50% sa mahigit P4 milyon.

Hindi naman kasama sa papatawan ng bagong buwis ang mga electric car at pick-up.