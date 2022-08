Presyo ng mga school supply bantay-sarado

Magtatakda ang Department of Trade and Industry (DTI) ng suggested retail price (SRP) sa presyo ng school supplies para ngayong pasukan.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni DTI Undersecretary Ruth Castelo na taunang ginagawa ang pagtatakda ng SRP para mabigyan ng gabay ang consumers sa kanilang bibilhing school supplies

Natigil lamang aniya ang paglalabas ng SRP sa school supplies dahil sa pandemya subalit muling ibabalik ito ngayong pasukan.

“Over the years, talagang nag-iisyu po tayo kasi kasama ang DTI po sa Brigada Eskwela ng DepEd. So mayroon po tayong gabay sa pagbili ng school supplies na nila¬labas po natin every year, except po noong dalawang nakaraang taon – 2020 and 2021. Pero ngayon po, ilalabas na rin natin siya para po sa gabay para alam ng mga consumers natin o iyong mga namimili ng school supplies kung hanggang magkano lang po dapat ang bilhin nila doon sa mga produktong ito,” ani Castelo.

Inaasahan aniyang ilalabas ang SRP hanggang sa susunod na linggo para magkaroon ng gabay sa mga bibilhing gamit pang-eskuwela at maiwasan ang pagsasamantala ng ilang tusong mga negosyante.

“Ilalabas natin ito, hopefully, matapos itong linggo o hanggang early next week. Makikita po natin dito iyong price range kasi ang produkto, especially itong school supplies ay nag-iiba-iba po siya ng kalidad, depende po ng volume,” dagdag ni Castelo. (Aileen Taliping)