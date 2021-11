Presyo ng mga pagkain sisirit pa – PSA

Nagbabala ang isang opisyal ng Philippine Statistics Authority (PSA) na tataas ang halaga ng ilang mga bilihin sa mga susunod na buwan dahil sa pagsirit ng presyo ng gasolina

Ayon kay PSA National Statistician and Civil Registrar General Undersecretary Dennis Mapa, ang fuel inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng gasolina nitong Oktubre ay sumirit sa 32.9% mula sa 21.3% noong Setyembre.

Aniya, isa ito sa pinakamataas na inflation na naitala ngayong taon.

Sabi ni Mapa, Marso pa nagsimula ang pag-akyat ng inflation sa gasolina at malaki ang itinaas nito kung ikukumpara sa 2020 na mayroong mga lockdown at kaunti lang ang nakakabiyahe.

“We are mindful that this will have spill over effects, particularly on the transportation of food,” sabi ni Mapa kahapon.

“May expectation na mag-spill over ito sa iba pang groups. We’re tracking this, particularly in the next two months,” aniya.

Samantala, sa kabila ng pagsirit ng presyo ng gasolina, bumaba naman ang kabuuang inflation noong Oktubre sa 4.6% mula sa 4.8% noong Setyembre dahil sa mas mabagal na pagmahal ng presyo ng mga pagkain.

Sabi ni Mapa, nabalanse ng mas mababang food inflation ang epekto ng pagmahal ng gasoline. Bumaba rin aniya ang kabuuang inflation dahil mas malaki ang ginagastos ng mga tao sa pagkain kaysa sa gasolina.

Ayon kay Mapa, bumaba ang food inflation sa 5.3% noong Oktubre mula sa 6.2% noong Setyembre. (Eileen Mencias)