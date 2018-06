Presyo ng de-lata, kandila lumobo

INIHAYAG kahapon ng Department of Trade and Industry (DTI) na tumaas ng P1.00 ang suggested retail price (SRP) ng kandila at ilan sa mga de-lata sa mga pamilihan sa bansa.

Sa isinagawang pag-iikot kahapon nang umaga ng mga opisyal ng kagawaran, sinabi ni DTI Undersecretary Ruth Castelo na tumaas ang presyo ng ilang mga pangunahing bilihin sa mga pamilihan.

Ayon kay Castelo, inap­rubahan ng DTI ang hi­ling ng isang local candle manufacturer na itaas ng P1 ang SRP ng produkto dahil na rin sa pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar at pagtaas ng halaga ng mga raw material sa paggawa ng kandila.

Pero kahit tumaas anya ang presyo, mas mababa pa rin umano sa SRP ang bentahan ng kandila sa mga supermarket dahil karaniwang dumidikit lang sa SRP ang presyo ng kandila tuwing araw ng Undas.

Bukod sa kandila, itinaas din ng P0.55 hanggang P0.90 sentimo ang presyo ng ilang mga pa­ngunahing bilihin kabilang dito ang mga de-lata gaya ng sardinas, corned beef at meat loaf.

Dahil umano ito pagtaas ng ha­laga ng mga inaangkat na materyales para sa de-lata tulad ng lata at label o etiketa kasama na rin ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo.