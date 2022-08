Presyo ng bilihin tumalon noong hulyo

Sumirit ang inflation sa 6.4% nitong Hulyo, ang pinakamataas nito mula Oktubre 2018. Ito ay dahil sa bilis ng pagmahal ng pagkain at pamasahe, sabi ni Philippine Statistics Authority Undersecretary Dennis Mapa kahapon.

Ang inflation ay ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, mula pagkain tulad ng bigas at isda hanggang sa pambayad ng load sa cellphone, pamasahe, gas, upa, kuryente, tubig at iba pa.

“‘Yung food and non-alcoholic beverages, malaki talaga ang contribution sa overall inflation. ‘Yung pagkain lang nasa 7.1% at maraming commodity groups ang nag-contribute tulad ng loaf bread, sugar,” ayon kay Mapa.

Aniya, pinakamalaki ang ambag ng pagmahal ng presyo ng mga pagkain tulad ng isda, karne, at asukal sa inflation rate, sumunod ang transport, at pangatlo ang mga restawran at accommodation.

Paliwanag pa ni Mapa na 64% ang kontribusyon ng pagkain sa pagtaas ng inflation noong Hulyo, 17% naman ang sa transport, at 10.9% naman ang sa mga restawran at accomodation.

Ayon sa PSA, 5.1% lamang ang inflation sa Metro Manila at higit na mataas ito sa labas ng Metro Manila na nasa 6.8%. Paliwanag ni Mapa, mas malaki kasi ang gastos ng mga tao sa labas ng Metro Manila sa pagkain kaysa sa mga taga-Metro Manila.

Sa Metro Manila, halos magkapareho ang ginagastos ng mga tao sa pagkain at sa upa at kuryente na hindi kasing laki ang tinaas.

Pinakamataas ayon sa PSA ang inflation rate sa Davao region na itinala sa 8.6% at pinakamababa naman ito sa BARMM na nagtala ng inflation rate na 3.6%.

Dalawang rehiyon—ang CAR at Ilocos region ang nagtala ng mas mababang inflation nitong Hulyo samantalang tumaas ito sa lahat ng 14 pang natitirang rehiyon. (Eileen Mencias)