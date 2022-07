Presyo ng bilihin tataas pa

Bumilis pa ang pagtaas sa presyo ng mga bilihin noong Hunyo sa 6.1%, pinakamataas mula Nobyembre 2018, at inaasahan ng Philippine Statistics Authority (PSA) na magpapatuloy sa mga susunod na buwan dahil tumaas ang inflation sa maraming bilihin at ramdam ito sa lahat ng rehiyon.

Sumirit ang inflation dahil sa mas mabilis na pagmahal ng presyo ng pagkain tulad ng karne at bigas, transportasyon kasama ang diesel at gasolina; kuryente at upa.

Sabi ni PSA Undersecretary and National Statistician Dennis Mapa, siyam sa grupo ng 14 karaniwang pinagkakagastusan ng mga tao ang nagmahal.

Bukod sa pagkain, transportasyon, kuryente kasama na upa, sumirit din ang inflation sa clothing at footwear, mga muwebles at pagkukumpuni sa bahay, kalusugan, recreation tulad ng sine at sports and culture; personal care at miscellaneous goods and services.

Sabi ni Mapa, mas mababa ang inflation sa National Capital Region na itinala sa 5.6% noong Hunyo kumpara sa mga rehiyon sa labas nito.

Ito ay dahil mas mahal aniya ang transportasyon ng mga produkto lalo na sa mga isla kaya’t mas mahal ang inflation sa labas ng NCR na nasa 6.3%.

“Hindi common na lahat ng rehiyon ay may pagtaas [ng inflation] sa previous months. Dati may mga rehiyon na tumataas at bumababa,” sabi ni Mapa.

Pinakamataas ang inflation sa Cordillera Administrative Region at sa Central Luzon noong Hunyo sa 7.5% at pinakamababa naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.

Giit pa ni Mapa, “malawak ang coverage ng pagtaas ng presyo. It gives you an idea that the impact is wide.”

Noong una aniyang pumalo ang presyo ng petrolyo, hindi ito ramdam sa presyo ng mga bilihin subalit nakaapekto na ito sa mga presyo matapos ang dalawang buwan.

Babala niya, malaki ang posibilidad na patuloy pang sisirit ang presyo ng mga bilihin dahil nagiging mas mabilis na ang pagtaas ng mga presyo nitong mga nakaraang buwan.

“Sa nakikita naming, meron pa ring indikasyon na patuloy na pagtaas,” sabi ni Mapa. (Eileen Mencias)