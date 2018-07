Presyo ng bilihin tataas ng hanggang 10% sa SRP

BAGAMA’T aminadong tataas ang bili­hin dahil sa naranasang pag-uulan at pagbaha, nagpaalala ang Department of Agriculture (DA) na 10% lamang ng Suggested Retail Price ang dapat na maging pagtaas at hindi dapat tumaas pa dito.

Kasabay ng paalala ay siniguro ni Agriculture Secretary Manny Piñol na nakakalat nga­yon ang kanilang mga ahente kasama ang Department of Trade and Industry (DTI) at nag-iikot para mahuli ang mga trader na iligal na nagtataas ng kanilang presyo.

“We will have to check if they indeed breached the threshold of the SRP, which is only 10 percent of the prevailing market price, meaning if the prevailing market price of galunggong is P140 it should have dissolved beyond the 154 pesos which is 10 percent of P140,” paliwanag ni Piñol.

Ang mapatutu­nayang lumabag sa Anti-­Profiteering Law ay maaaring magmulta ng P1,000 hanggang P1 milyon at pagkakakulong ng hanggang anim na taon

Sa ginawang moni­toring ng DA bahagyang tumaas ang presyo ng isda at mga gulay suba­lit nilinaw ni Piñol na temporary lamang ito at dapat agad bumalik sa dating presyo sa oras na maging maayos na ang panahon.

Ang pagtaas umano ay bunsod ng mahirap, na pagbiyahe sa gulay at manghuli ng isda.

Umapela ang DA sa publiko na huwag hayaang magsamantala ang mga tindera at isumbong sa ahensiy­a sa pamamagitan ng ka­nilang website at Facebook page ang mga ili­gal na pagtaas upang kanilang maaksiyunan.