Presyo ng bilihin patataasin ng TRAIN 2 — Recto

Nangangamba si Senate President Pro Tempore Ralph Recto na maaaring magdulot ng implasyon ang TRAIN 2 o TRABAHO bill matapos itong madaliin at ipasa ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa, kamakalawa.

Kinuwestiyon ni Recto, dating director-general ng NEDA, ang timing ng panukala ngayong lubog na sa mataas na presyo ng bilihin ang taumba­yan.

Aniya, suportado naman nito ang layunin ng TRAIN 2 na ibaba ang income ta­xes sa pag-rationalize ng incentives, subalit maaari itong mag-resulta umano ng implasyon dahil tatapyasan nito ang incentives sa mga mamumuhunan sa negosyong kumikita ng foreign exchange na siyang kinakaila­ngan ng ekonomiya natin sa ngayon.

Paliwanag pa ni Recto, dadagdagan rin ng panukala ang tax sa mga domestic industries tulad ng housing, power at petroleum.

“I support the objectives of TRAIN 2 to lower income taxes by rationalizing incentives, although I question the timing,” sabi ni Recto.

“TRAIN 2 may be inflationary because it increases taxes on domestic industries such as housing, po­wer, petroleum, among other things. It will also increase taxes and cost of exporters and BPOs, and therefore reduce incentives to invest in enterprises that earn foreign exchange which our economy badly needs at this time,” dagdag pa nito.

Nasa kamay na ngayon ng Senado ang panukalang TRAIN 2 at inaasahan naman ni Recto na magsasagawa ng sapat na pagdinig ang Senate Committee on Ways and Means.

“I expect the committee to hold many hearings, to consult with various stakeholders,” sabi ni Recto. (Anne Lorraine Gamo)