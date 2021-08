Presyo ng bigas, pork hindi tumaas

Ibinida ni Agriculture Secretary William Dar kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mababang presyo ng bigas sa merkado ngayong pandemya.

Ayon kay Dar ang halaga ng presyo ng bigas ay naglalaro sa P38 hanggang P40 kada kilo.

“Napanatili po natin ang presyo nito na resulta ng Rice Tariffication Law or RA 11203 na inyong nilagdaan noong February 2019. Sumatotal, sapat po ang suplay ng bigas sa buong bansa nitong taon at sa mga susunod pang panahon,” giit ni Dar.

Maging ang presyo ng baboy ayon kay Dar ay nanatiling mababa.

“Ang frozen kasim at pigue ay mabibili sa P220 kada kilo at frozen liempo naman ay P250 kada kilo. Ito po ang magandang resulta nang pag-approve ninyo ng EO 133 at EO 134 na nagpababa ng taripa at naglaan ng karagdagang volume ng imported pork upang maibaba ang presyo ng baboy at makinabang naman ang karamihan ng ating kababayan,” sabi pa ng kalihim.