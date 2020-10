Presscon nina Albee, Korina hinarang ng Singko

Hindi matutuloy ang presscon ngayon ng Brightlight Productions para sa announcement ng show ni Korina Sanchez at “Sunday ‘ Kada, Kada Sunday” na gag show ng ilang mga galing sa ABS-CBN at pinamamahalaan ni Direk Edgar Mortiz.

Dapat nga ay kasama nilang haharap sa entertainment press ang bigtime blocktimer ng TV5 na si Mr. Albee Benitez.

Ayon kay Manay Lolit Solis na kilalang malapit sa dating politician, “TV5 daw muna ang magbigay ng presscon para kay Papa Albee at sa lahat ng shows na prodyus niya.

“So, cancelled lahat – hindi lang ‘yung virtual presscon, pati ‘yung small na face to face presscon sana.”

Parang mas tama naman na ang TV5 management mismo ang maunang magpatawag ng presscon para official na i-welcome sa kanilang TV network si Albee, agree ba si Manay Lolit?

“Yes naman, pero ‘kainis kasi, bakit kung kailan may schedule na ng presscon si Papa Albee, saka lang sila pumasok?

“Sana before pa, ‘di ba?!” ang dismayadong pahayag ng talent manager/entertainment columnist.

Sinabi ba naman sa TV5 ng mga taga-Brightlight Productions na magpapa-presscon nga sila?

“Wah… wait si Papa Albee nag-offer ng TV5 ng announcement, wah naman, kaya siya na ang nagpatawag.

“’Yun lang ang parang off, na sana sinabi nila na they will have one for Papa Albee, para hindi nagplano ng presscon ang Brightlight Productions,” sey pa ni Manay Lolit.

So there…

***

Inigo, Maris serye sa TV5 puro ABS-CBN staff

So, Dondon (my dear editor), tuloy na tuloy na ‘yung teleserye nina Iñigo Pasciual at Maris Racal for TV5. Noong Monday, bukod sa nag-story conference na sila sa office/studio ng Cornerstone Entertainment, nagkaroon din sila ng look-test, plus pictorial.

Karamihan daw sa kasama sa production ng teleserye ng ex-lovers ay galing ng ABS-CBN.

At least, may work na uli ang ibang mga nawala sa Kapamilya network dahil sa hindi pagkaka-renew ng kanilang franchise, huh!

Sabi ng isang kasama sa cast ng teleserye nina Iñigo at Maris, mala-Kapamilya show raw ‘yon dahil nga galing din sa ABS-CBN ang mga taong involved doon, huh!

***

‘Maynila’ muntik malugi

Sa tsikahan namin ni Buhay Party-list Representative Lito Atienza noong Monday sa Abante News Online Facebook page para sa “Anything Goes” ay napag-usapan namin kung may pag-asa pa ba na magkaroon ng franchise ang ABS-CBN?

Sabi naman ni Congressman Atienza, naniniwala siya na in due time ay puwede namang mangyari ‘yon.

‘Yung tungkol naman sa “Maynila” weekly drama anthology na pino-produce nila for GMA 7, babalik din daw ‘yon kapag nag-normalize na ang lahat.

Inamin ni Cong. Atienza na medyo nahihirapan sila dahil kulang daw ang advertisers ngayon, kaya imbes na malugi sila, nagpasabi sila sa Kapuso network management na titigil muna sila, pero babalik din naman.

For 22 years ay blocktimer ang “Maynila” show ni Cong. Atienza sa Siyete.

Inamin din niya sa interbyung ‘yon na inaasahan niya na susundin ni Speaker Allan Peter Cayetano ang gentleman’s agreement nito with Congressman Lord Allan Velasco.

Puwede ninyong balikan ang walang prenong tsikahan namin ni Cong. Atienza sa “Anything Goes” sa Abante News Online Facebook page.