Presidential bet na sobrang korap ilalantad ni Duterte bago mag-eleksiyon!

Huhubaran ng maskara ni Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko ang karakter at katauhan ng mga kandidatong nais maging susunod na pre­sidente ng bansa.

Ito ang inihayag ng Pangulo sa kanyang Talk to the People para malaman aniya ng taumbayan, partikular ng mga botante kung sino ang karapat-dapat na susunod magiging presidente ng bansa.

Ayon sa pangulo, personal na papangalanan niya ang mga kandidato sa tamang panahon para malaman ng mga tao kung anong klaseng kandidato ang kanilang ihahalal sa darating na Mayo.

“I’d like to start talkin­g about elections and candidates in due time. I will personally name the candidates and maybe what’s wrong with them na kailangan malaman ng tao because you are electing a president,” anang pangulo.

Sinabi ng presidente na ilan sa mga presidentiable ay pasok na ma­ging susunod na pangulo ng bansa, ang iba naman ay corrupt subalit hindi pa pinapangalanan ang mga ito.

“Meron diyan talagang hindi puwedeng maging presidente. Meron naman diyan na puwede pero masyadong corrupt. Akala lang kasi ng mga tao malinis pero ‘yong mga nag-transact sa business sa kanya, pati ‘yong mga Chinese nagreklamo na masyadong corrupt daw, nanghihingi sa kanila. Sabi nila kung may magawa ako. Sabi ko, ang magawa ko is to charge him for corruption,” dagdag ng pangulo.

Giit pa ni Duterte na bahala ang taumbayan kung maniniwala o hindi sa kanya dahil ang isisiwalat lamang niya ay ang mga impormasyong nakarating sa kanya at mga personal na nalalaman niya sa mga kandidatong nais maging susunod na presidente ng Pilipinas.

“Hindi ako namumulitika. I’m talking to you as your president. There are things such which you must know sa aking trabaho and ito kailangan ilabas ko kasi we are talkin­g of elections. We are talking of our country and the next rulers so to speak,” wika ng pangulo.

Wala aniyang perso­nalan sa gagawin nilang paglalantad ng tunay na karakter ng mga kandidatong nais maging pre­sidente dahil ito ay obligasyon niyang sabihin sa mga tao para malaman kung anong klaseng lider ang kanilang iluluklok.

“Para sa akin, with except one merong isyu eh na hindi maganda so ‘pag ito maging presidente baka mapilitan ako araw-araw magyawyaw, maging ano na tuloy ako. Kaya kung nag-presidente ito masabi ninyo na itong si mayor na tama ‘yong paniwala niya,” dagdag pa ng pangulo. (Aileen Taliping)