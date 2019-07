President Isko Moreno sa 2022

Hatagan ug pagyagad ni Manila Mayor Isko Moreno ang pagserbisyo sa mga katawhan sa Manila kung mahuman na ang iyang termino isip mayor.

Dihang gipangutana si Moreno kabahin kung aduna bay plano nga modagan isip presidente sa 2022, giangkon niya nga dili kini mosulod sa iyang huna huna.

Matud niya, “Mas lalo namang problema yan, I owe it to the people of Manila and we deserve something else. I would rather focus sa mandate ng tao sa Manila because they are expecting.”

Gitinguha ni Moreno nga motudlo sa lokal nga kagamhanan kung mahuman na ang iyang termino.

Pagpasabot niya, “In fact, after ko mag-mayor magtuturo ako. Honestly, I have been teaching lectures sa local governments. Mase-share ko yung karanasan (ko) more than academic provisions syllabus and laws of Local Government Code.”