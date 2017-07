Presensya ng Turkish terrorists sa ‘Pinas bineberipika

Puspusang kinakalkal ng mga awtoridad ang impormasyon na may nakapasok nang Turkish terrorists sa Pilipinas.

Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, inaaksyunan na ng mga kinauukulan ang impormasyon mula sa gobyerno ng Turkey hinggil sa presensya sa Pilipinas ng mga galamay ng terror group na Fetullah Gulen Movement.

“The military is verifying the statement of Turkish Ambassador Esra Cankorur regarding the presence of Turkish terrorists particularly the Fetullah Gulen Movement in the Philippines,” nakasaad sa inilabas na pahayag ni Abella kahapon.

Damay rin aniya sa mga iimbestigahan ang iba pang grupo o organi­sasyon na posibleng nakikipagsabwatan at sumusuporta sa mga terorista. Binigyan-diin ng Palace spokesman na mananagot ang mga ito.

“We will investigate organizations abetting or aiding terrorism and will hold them accountable,” saad ni Abella.