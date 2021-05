Preeclampsia o pagtaas ng dugo habang nagbubuntis

Ang panganganak ay isa sa mga hindi natitinag ng panahon, may Covid man o wala. Tuloy tuloy ang pagdadalang tao at ang panganganak ng kababaihan. Walang pinipiling oras o panahon. Maaaring wala masyadong problema ang susunod na 9 na buwan, lalo na kung nasusubaybayan ng kanilang mga obstetricians. Ang ilan naman ay nagkakaroon ng kumplikasyon. Isa na dito ang pagtaas ng presyon ng dugo dahil nagdadalangtao o kapapanganak pa lang. Ito ang preeclampsia. Ang eclampsia ay galing sa salitang greko na nangangahulugang lightning o kidlat, dahil din sa biglaang pagsulpot ng sintomas kaya nagiging kumplikado ang sitwasyon.

Base sa mga datos, naaapektuhan nito ang 10% ng pagbubuntis sa buong mundo. Ito din ang pangunahing sanhi ng pagkamatay ng ina sa pagdadalangtao at pati na din sa sanggol. Umaabot ito sa 76,000 at 500,000 kada taon. Halos lahat ay nangyayari sa mga low to middle income class.

Ang mga sintomas nito ay pananakit ng ulo at dibdib na hindi nawawala kahit gamutin, pagmamanas ng mukha at kamay, pagbigat ng timbang mahigit sa 5 lbs kada linggo, hirap sa paghinga, hinihingal, naliliyo o naduduwal lagpas ng panahon ng paglilihi, nagiiba ang paningin o pwedeng panlabo ng mata, at pananakit ng tyan sa gawing kanan sa itaas. Ang nakakatakot para sa ina ay maaring magkaroon ng tubig sa baga, magkaroon ng seizures, mastroke o maaaring ikamatay niya ito. Sa sanggol naman, maaaring maging premature ang paglabas, mababa ang kanilang timbang, hindi maganda ang kanilang paglaki at pagtangkad, at maaari din na ikamatay nila ito.

Ang pinakamagandang gawin ay kumunsulta sa inyong mga OB-Gyn o sa mag healthcare workers ng inyong lugar. Tanungin ang posibilidad na magkaroon nito. Alamin ang family history ng pagtaas ng presyon, lalo na sa pagbubuntis, at mga karamdaman ng puso. Siguraduhing regular ang konsulta sa buong pagbubuntis. Sa pagkapanganak naman, ipagpatuloy ang pagmonitor ng blood pressure at timbang. Kung sakali tumaas ang mga ito, abisuhan agad ang inyong doktor. Kumain ng wasto, regular na pagensayo at panatiliin ang maayos na timbang.

Sa darating na Sabado, Mayo 22, 2021, itatanghal sa unang pagkakataon dito sa Pilipinas ang World Preeclampsia Day. Ang kanilang tema ay “Bantayan presyon ng maaga, Pinay ligtas sa preeclampsia”. Ito ay sa pakikipagugnayan ng Philippine Society of Maternal Fetal Medicine, suportado ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society at ng GenAsia Biotech. Mayroong libreng webinar sa zoom para sa karagdagang kaalaman tungkol dito.

Magingat sa pagtaas ng blood pressure sa lahat, lalo na sa mga nagdadalantao.

Hanggang sa susunod na Martes! Keep healthy! Stay safe!

