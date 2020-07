Pre-SONA: Paglaban sa kahirapan at kagutuman

Maraming naging aktibidad nitong nakalipas na linggo at isa na dito ang pagpapatuloy ng three-part Pre-SONA forum ng Presidential Communications Operations Office (PCOO) kada Miyerkules na naumpisahan natin noong July 8, 2020.

Nitong nakalipas na Miyerkules ay humarap sa publiko ang Human Development and Poverty Recution cluster pati na ang Participatory Governance Cluster kung saan inilahad ng mga miyembro ng gabinete ang mga polisiya at programa ng gobyerno na tumutugon sa mga pagsubok na dulot ng COVID pandemic, at kung ano ang mga nakalatag na hakbang para matugunan ang pangangailangan ng mamamayan.

Natalakay po sa Pre-SONA nito Miyerkules ang may kinalaman sa isyung pangkalusugan, kabuhayan, edukasyon at iba pang serbisyo.

Bakit po mayroong pre-SONA? Ito po ay para ipabatid sa publiko ang mga datos at mga detalye para maunawaan ng husto ang magiging mensahe ni Pangulo Rodrigo Duterte sa kanyang State of the Nation Address (SONA) sa July 27. Hindi po kasi sapat ang isang oras para mailahad ng Presidente ang mga nagawa na at gagawin pa ng kanyang administrasyon para maiangat ang kapakanan ng mga Pilipino, pati na ang pagharap sa mga hamon ng bansa hanggang sa matapos ang termino nito sa 2022.

Una pong nagsalita si Department of Social Welfare and Development (DSWD) Secretary Rolando Bautista at inihayag nito ang dalawang matinding pagsubok na pinagdaanan at pinagdadaanan ngayon ng maraming Pilipino, una na rito ang pagputok ng Taal volcano at ang epekto ng COVID crisis sa bansa.

Ayon sa kalihim, sa COVID crisis pa lamang ay napakatindi ng naging pinsalang idinulot nito sa ekonomiya pati na sa kabuhayan ng mga Pilipino kung saan tinatayang 10-milyon ang mawawalan ng trabaho; libu-libong Overseas Filipino Workers (OFWs) ang napilitang umuwi sa bansa at ang tumataas na bilang ng mga Pilipinong nakakaranas ng kagutuman.

Pero hindi aniya nagpapabaya ang Duterte administration kaya nagtutulungan ngayon ang lahat ng ahensiyang kabilang sa Human Development and Poverty Reduction Cluster (HDPRC) para maibangon ang mga Pilipino mula sa kinakaharap na krisis.

Sinabi po ni Secretary Bautista na mayroong nakalatag na programa ang gobyerno para masigurong tuloy pa rin ang buhay ng iba’t ibang sektor ng lipunan.

Isa sa matinding naapektuhan ng COVID pandemic ay ang sektor ng edukasyon. Kaya naman po ang HDPRC ay may mga inilalatag na hakbang para makapagpatuloy ng pag-aaral ang mga estudyante sa ilalim ng new normal partikular ang ikinakasang blended at distance learning na ang ibig sabihin ay wala munang face-to-face na pagtuturo hanggat may virus.