PRC, okay na amyendahan ang IRR ng CPD Law

Naging maayos ang Senate hearing noong nakaraang linggo hinggil sa Conti­nuing Professional Development (CPD) Act of 2016. Matatandaan na kinailangang buksan muli ang usaping ito makaraang libo-libong miyembro ng professionals ang dumulog sa atin upang ireklamo ang ‘di makatarungan at sapilitang pagpapakuha ng CPD units na sobrang mahal. Pag hindi ka kumuha ay hindi ka papayagang mag-renew ng lisensya sa Professional Regulation Commission (PRC).

Bago ang hearing ng 1:00pm, ipinatawag natin sa meeting sa aking Senate office ang mga kinatawan ng PRC at doon ay sinabi ko na sa kanila ang ating posisyon na dapat ay ‘voluntary’ at hindi ‘mandatory’ ang pagpapatupad nila sa CPD requirements. Payag ako na huwag ng i-repeal ang CPD law subalit kailangan nilang repasuhin ang IRR nito upang maging patas ang trato at makataru­ngan para sa mga Filipino professional.

Ganon rin ang naging posisyon sa hearing ni Civil Service Chairman Sen. Sonny Trillanes IV na hiniling sa PRC na baguhin at i-relax ang mga probisyon sa IRR na wala sa batas.

Umayon naman ang PRC sa sinabi namin at sa susunod na hearing o meeting ay inaasahan nating matanggap ang draft ng revised IRR na sana’y akma sa intensyon ng batas at katanggap-tanggap sa apektadong mga propesyunal.

Sa ngayon ay napag-alaman natin na tangin­g 9 na professional groups, mula sa kabuuang 44 registered professions, ang nire-require na kumuha ng CPD units bago payagang maka-renew ng PRC license. Ito ay ang dentistry, environment planning, forestry, geo­logy, interior design, nutrition and dietetics, psychology, real estate service, social workers.

Subalit nu’ng lumabas na ang IRR ng CPD Act, lahat ng professionals ay sapilitang ni-require kumuha ng CPD units at ginawang batayan ang compliance sa CPD units sa pag-renew ng PRC license. Doon nagkagulo at umalma ang mga professional dahil bukod sa mga problema sa oras, biyahe, layo at perang panggastos, ginawa umanong negosyo ang pagkuha ng CPD units na umaabot sa P10,000-P30,000 kada kuha at uulitin kada tatlong taon. Umaabot sa 4 milyon ang bilang ng professionals sa buong Pilipinas.

Sang-ayon tayo na maganda ang objective ng CPD Law subalit malinaw na may mali sa ginawang pagpapatupad ng batas sa pamamagitan ng IRR.

Nagsimula ang problema buhat ng gawin nila ‘mandatory’ o sapilitan ang pagkuha ng CPD units at itinali pa ito sa pag-renew ng PRC license.

Gawing voluntary na lang. ‘Yung mga gustong magdagdag sa kanilang kaalaman, hayaan natin dahil dagdag sa marketa­bility nila iyon at pakikipagkompetensya sa kanilang propesyon. Sa mga propesyunal na nagtratrabaho sa gobyerno, naiintindihan natin ang requirement ng pamahalaan na siguraduhing up-to-date ang kaalaman nila, kaya’t ang gobyerno mismo ang nagbabayad sa pagkuha nila ng CPD units. Subalit sa pribadong sektor, na kanya-kanyang bayad ang indibidwal sa pagkuha ng CPD units, huwag naman natin silang hadlangan makapag-practice dahil walang CPD units at PRC license.

Sa mga kayang sumunod sa requirement na CPD units, bigyan naman natin sila ng incentive sa kanilang pagpupursigi. Extra pogi points sa kanilang biodata/profile o PRC license na sabi­hing ‘complied with CPD requirement’. Hayaan na­tin ang market ang magdikta kung kaninong serbisyo ang mas gusto nilang kunin – ‘yung propesyunal na kumpleto sa CPD units o iyung wala.

Sa ngayon ay hinihintay natin ang isusumiteng revised IRR ng PRC. Nagbigay sila ng positibong pahayag sa Senate hea­ring na handa nilang i-relax ang ilang bahagi ng IRR upang gawing boluntaryo ang pagkuha ng CPD units.

Sa mga darating na panahon ay maaari na rin sigurong pag-usapan ang pag-amyenda mismo sa R.A. 10912 (CPD Act of 2016), partikular ang Section 10 nito na nagtatakda ng CPD bilang mandatory requirement sa pag-renew ng lisenya at pag-accredit ng propesyon.