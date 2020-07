Prankster sa rider 1 buwan kulong, P100K multa

Naghain si Senador Manuel “Lito” Lapid ng isang panukala na naglalayong bigyan ng proteksiyon ang mga delivery rider para hindi maloko nang biglaang pagkansela ng mga order.

Sa Senate Bill 1677 na inihain ni Lapid, layon na nito na magbuo ng reimbursement scheme na magkokober ng buong halaga ng perang ginastos ng deliver rider o driver sa pagbili ng naturang item sakaling kanselahan ng kliyente ang kanyang mga inorder.

Ang reimbursement ng mga rider ay dapat gawin sa loob ng isang araw mula sa kanselasyon nito.

Para mapabilis ang koleksiyon laban sa mga kustomer na nagkasela ng kanilang order, kailangan ipatupad ang implementasyon ng Know-You-Customer (KYC) rules kung saan kinakailangang magbigay at mag-verify ng proof of identy at residential address nito alinsunod sa pagsunod sa Data Privacy Act of 2012.

Nakasaad din sa panukala na kailangang patawan na parusa at multa ang kustomer na madalas magkansela ng order na wala namang sapat na kadahilan.

Kung ang kustomer ay tatlong beses na nagkansela ng order sa loob ng isang buwan, maari siyang makulong ng isang buwan at isang araw hanggang anim na buwan. Pagmumultahin din ng hindi lalagpas sa P100,000.

“Failure of the food and grocery delivery service providers to set up the reimbursement scheme is likewise penalized with a fine not exceeding P500,000 and double the amount of money not reimbursed to their delivery riders/drivers,” sabi sa panukala.

“Bukod sa nasasayang ang oras at salapi ng mga riders dahil sa pagkansela ng order, ang mas malala pa, may mga pagkakataon na ni hindi matunton nag address ng nanlokong customer dahil sa fake address. Hindi tuloy sila mapanagot at naiiwang lugi at abonado ang mga delivery riders,” wika pa nito. (Dindo Matining)