Prangkisa ng Hapi Jockey Club aprubado sa Kamara

INAPRUBAHAN ng Kamara de Representantes sa ikatlo at huling pagbasa ang prangkisa ng Hapi Jockey Club Inc., para makapagsagawa ng karera ng kabayo sa Batangas, Laguna at Cavite.

Ang House Bill 8753 na akda ni Camiguin Rep. Xavier Jesus Romualdo ay inaprubahan sa sesyon nitong Miyerkoles.

Ayon kay Romualdo, may 150 taon mula nang simulan ang karera ng kabayo sa bansa ay unti-unting nabawasan ang kinang nito hindi gaya ng mga karera sa ibang bansa sa Asya.

Makatutulong umano ang Hapi Jockey na pinamumunuan ni Aristeo ‘Putch’ Puyat upang mapanumbalik ang kinang ng karera.

Magtatayo ang Hapi Jockey ng karerahan na may kakayanang magdaos ng karera maging araw man o gabi.

Bukod sa modernong pasilidad para sa mga kabayo, gagamit din umano ang Hapi Jockey ng mga makabagong pasilidad para mai-broadcast ang karera saanmang dako ng bansa.

Sa ilalim ng prangkisa, ang karera ay pangangasiwaan ng Philippine Racing Commission (PHILRACOM) na siya ring magtatakda ng schedule ng karera.

Ang Games and Amusement Board (GAB) ay magtatalaga ng auditor at inspektor na magbabantay sa tayaan at hatian ng kita.

Ang kabuuang halaga ng taya ay hahatiin sa sumusunod: 82 porsyento para sa mga nanalo mananaya; 8.5 porsyento bilang komisyon ng Hapi Jockey Club; 8.5 porsyento para sa premyo ng nanalo sa karera at bonus ng mga hinete; 0.5 porsyento sa PHILRACOM at 0.5 porsyento na itatabi ng GAB para sa Injury, Disability and Death compensation fund ng mga hinete at trainer. (Billy Begas)