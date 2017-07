PRANGKAHAN: Bakit magtataka ang mga senador sa ginawa ni Duterte para kay Police Supt. Marcos?

Nagpapaligsahan ang mga senador sa pagbatikos kay Pangulong Duterte sa pagbalik sa puwesto kay Police Supt. Marvin ­Marcos na naakusahang pumatay kay ­dating Mayor ng Albuera Leyte Rolando Espinosa Sr. at ng kasama niya sa selda na si Raul Yap noong Nob. 5, 2016.

Kaya lang hindi bilib ang marami. Sabi nila, kinampihan at sinuportahan n’yo si Duterte. Pinalak­pakan n’yo siya. Siyempre luma­kas ang loob at sa isip niya hari siya at magagawa niya ang gusto niya. Tapos rereklamo kayo?

Oo nga naman. Maliban kay Sen. Antonio Trillanes IV, sunud-sunuran lang naman talaga ang karamihan sa mga senador kay Duterte.

Eto ngayon at garapalan na.

Ibinalik si Marcos at ang 18 niyang kasama na sangkot sa pagpatay kina Espinosa at Yap habang nakakulong sa Baybay provincial jail, sa trabaho ngunit sa iba’t ibang assignment. Si Marcos ay nilipat na sa Reg. 12 (Soccsksargen-South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat at Sarangani). Dati kasi sa Reg. 8, Eastern Visayas siya.

Ang pinakamalutong na batikos ay kay Sen. Panfilo ­Lacson, dating hepe ng Philippine National Police. Sabi ni Lacson sa text niya sa mga reporter: “There is a phrase to ­describe this whole damn thing: Pu**** I**.”

Hindi ko na ita-translate ang sinabi niya. Kuha na ng “Pu**** I**” ang ibig sabihin ni Lacson.

Ang komite kasi ni Lacson ang nag-imbestiga sa ­pagpatay kay Espinosa at ang lumabas ay talagang pinagplanuhan ang nangyari. Ganun din ang lumabas sa imbestigasyon ng ­National Bureau of Investigation.

Ang resulta ng imbestigasyon ng NBI ang naging basehan ng pagsampa ng kasong “murder” at “perjury” o pagsi­sinungaling kay Espinosa at ng kanyang 18 kasamahan.

Ang pagbalik kina Marcos sa pwesto ay ginawa ni PNP Chief Ronald dela Rosa pagkatapos inutos ni Duterte sa kanyang talumpati sa anibersaryo ng Bureau of Jail Management and Penology sa Malacañang noong Miyerkules.

Sabi niya: Eh ‘di suspended siya, tapos, tapos na ang suspension, sabi ko ibalik ninyo sa trabaho iyong mama na iyan, wala naman doon iyan eh. He was too far away. He was not part of the raiding team. Sabi nila, may kaso – and so? Iyong kriminal, pu**** i**, sabihin mo presumption of innocence, eh ang gobyerno hindi mo maganun.





Dagdag pa niya: Mas bright ako, prosecutor ako eh, sige. I’ve been a trial lawyer for ten years. Pu**** i**, kabobo ko naman kung wala pa akong nalaman diyan. Go ahead, charge, sige. Eh kung taga-gobyerno ka, nakita ko wala ka namang kasalanan, ang kasalanan mo ay sumunod lang sa akin, eh araw-araw, ang kapal niyang pardon na iyan oh. Kapag napasubo ka diyan, punta kayo doon sa akin. Just tell me the truth. Huwag mo akong … do not lie to me. Huwag mo akong bolahin. Sabihin mo, ‘Sir, ganito talaga ang nangyari.’ Turuan kita, “Hindi, mali, iyan bata. Ang nangyari ito.”

Si Sen. Richard Gordon naman na kasama ni Lacson sa pag-­imbestiga ng pagpatay kay Espinosa, ang binatikos ay si Dela Rosa at si Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Bakit hindi binigyan ng tamang payo ang Pangulo?

Paano mo payuhan ang nagsasabing “mas bright” siya?

Magngangawa man ang lahat, sabi ni Trillanes, ­kailangan ni Duterte protektahan si Marcos dahil natatakot siyang ­kumanta itong mga pulis sa kanyang papel sa pagpatay kay Espinosa.

