Pramis ni Duterte: Mas maraming oportunidad sa Pinoy worker

Prayoridad pa rin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbibigay ng oportunidad para sa mga Pilipinong manggagawa para ganap nilang mapakinabangan ang kanilang mga abilidad.

“This administration, even if it is coming nearly to a close, shall remain committed to providing the people with the opportunities they need to realize their full potential,” mensahe ni Duterte sa pagdiriwang ng Araw ng Paggawa o Labor Day nitong Mayo 1.

Ipinagmalaki rin ng pangulo ang katangian ng mga Pilipinong manggagawa na kilala sa buong mundo, tulad ng dedikasyon at pagsisikap, “Our people have been known worldwide for their great passion, integrity and professionalism they demonstrate in everything that they do,” ani Duterte.

Sa kabila nito, binigyang-diin ni Duterte na kailangang matugunan ang mga hamon na kinakaharap ng mga manggagawa. “We are likewise reminded to overcome the challenges by recognizing the rights of our workers and reassessing the systems that may hinder their growth and development,” aniya.

Ipinaalala rin ni Duterte sa mga manggagawa na gamitin ang araw na ito upang makapagpahinga at magkaroon muli ng lakas na ipagpatuloy ang pagtatrabaho para sa sarili, pamilya, at sa bansa. (Juliet de Loza-Cudia)