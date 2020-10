PRAGE numero uno sa online, pilit ginagaya

HAPPY 3rd ANNIVERSARY PRAGE- ABANTE!

Kaloka, hindi namin namalayan na umabot na tatlong taong na palang pinamamahalaan ng Prage ang Abante. Parang kidlat sa bilis ang naging transition sa pagbabago ng abante.

Nauna ang Abante-Prage sa digital platform, social media, sa paghahatid ng mga balita. Naging online ang lahat ng pahina, at nagkaroon ng live streaming talk show.

Mula politika, world news, sports, showbiz, ay napapanood na online via Facebook, YouTube, at iba pang digital avenue. At mas naging universal ang concept ng mga balita.

Ang “bagong Abante” ay nangunguna sa pinakabinabasa at pinapanood sa socmed na tabloid sa buong bansa.

Ang “bagong Abante” ang nauna sa mga online talk show sa Facebook, YouTube, na ginaya na lang ng iba.

Sa ngayon ay kinagigiliwan talaga ang Abante News Online Facebook, YouTube, at pati na ang Abante Radyo Tabloidista.

Mas naging mapangahas, matapang, palaban, sumusugod, maingay sa paghahatid ng mga balita sa lahat ng anggulo sa lipunan ang bagong Abante under Prage.

Sumabay sa henerasyon ng milenyo ang pag-arangkada ng Abante.

Laging umuusok sa init na parang kaning bagong luto ang mga inilalabas na balita sa online at print.

Iba rin ang energy at vision ng mga bossing na sina Sir Rey Marfil at Sir Gil Cabacungan. Walang tulog, dapat dilat palagi ang mga balita.

Pinaganda at ginawang friendly ang workplace ng Abante, na may maayos na facility, computer, at studio.

May tensyon, pressure, nakakapagod, nakakainis, pero ang sarap magtrabaho sa Abante na itinutulak paitaas ang kakayahan ng bawat isa.

Huwag na kayong magtaka kung isa sa mga araw na ito ay may TV Network na rin ang Abante. Hindi bawal ang mangarap.

Congratulations PRAGE. Saludo kami sa inyo Sir Rey, Sir Gil. (Rey Pumaloy)