Prado, Morales gigil pumedal

PAMUMUNUAN ni 2019 Southeast Asian Games gold at silver medalist Jermyn Prado ang women’s team, habang gagabayan ni bronze medalist Jan Paul Morales ang men’s side upang masungkit ng bansa ang inaasam na kampeonato sa cycling criterium event sa 31st edisyon sa Hoa Binh City sa Hanoi, Vietnam.

Makakatulong ni Prado, nag-uwi ng ginto sa individual time trial at silver sa road race noong 2019 sa Tagaytay City, sina SEA Games cross-country mountainbike bronze medalist Avegail Rombaon at 2021 natinal trials road winner Kate Yasmine Velasco, habang makikipagsanib-puwersa naman kay Morales sina Dominic Perez at Aidan James Mendoza.

“It will be a solid sprinting and endurance race all the way,” wika ni cycling head coach Ednalyn Hualda. “Because this is a race to the finish, there will be no relaxing for the cyclists.”

Magsisimula ang karera alas-10:00 ng umaga (Manila time) na kinabibilangan ng 20 laps sa kabuuang 29.60 kms, habang sa men’s race ay tatakbo simula 11:30 ng umaga sa 30 laps para sa 44.40 kms.

Mayroong nasungkit na 3 golds, at tig-4 na silver at bronze ang national racing team mula kina Prado, John Derick Farr sa men’s downhill at Lea Denis Belgira sa women’s downhill. (Gerard Arce)