PR ng senador pinagdadamot sa media

Imbes na makatulong sa kanyang among senador, ang media relation officer pa nito ang gumagawa ng paraan para hindi maikalat sa publiko ang statement ng mambabatas.

Bad trip daw ang ilang mga reporter sa media relation officer (MRO) na ito dahil sa pagiging “choosy” sa pagbibigay ng kanilang press releases sa miyembro ng media na nagkokober ng Senado.

Wala naman daw utos ang kanilang among senador na piliin ang pagbibigyan ng PR subalit itong MRO na ito ang nagdedesisyon kung sino ang papadalhan nito.

Naitimbre ng ilang Marites kay Mang Teban na ang mga malalapit na reporter lang ng MRO ang siyang pinapadalhan ng PR, ibig sabihin ay kung hindi ka-close ng staff ay hindi ka kasama sa listahan.

Mga piling broadsheet at TV reporter lang umano ang pinapadalahan ng PR ng MRO na ito sa email. Hindi ito nagpo-post sa viber group tulad nang dati nilang ginagawa.

Nganga raw tuloy ang mga tabloid at ilang radio reporter. Alam kaya ng senador ang ginagawa ng kanyang MRO? Malamang mabibisto rin niya ito kapag nilangaw ang kanyang PR.

Pintahan n’yo na. Sobrang sipsip ng MRO na ito sa kanyang among senador na may letrang C sa kanyang pangalan as in ‘choosy’.