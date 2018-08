PPP parade winasak ng habagat

Napurnada ang schedule ng Parada ng Pista ng Pelikulang Pilipino nu’ng Sabado nang hapon dahil­ sa walang habas na pag-ulan sanhi ng ­ha­nging habagat.

Hindi maitago ni Atty. Joji Alonso na malungkot dahil sa kanselasyon ng parada nang i-post niya ang natapos na float ng entry ng Quantum Films na ‘Pinay Beauty She’s No White’.

“After putting in so much hard work, the parade gets cancelled because of the rain. For an independent film outfit like ours and most of our co-entries to the Pista ng Pelikulang Pilipino, our hearts bleed…” bahagi ng caption ni Atty. Joji.

Pinasalamatan ng lawyer-producer ang mga taong hindi natulog para matapos ang karosa pati artista, staff, director ng movie na pinagbibidahan nina Edgar Allan Guzman, Maxine Medina, Chai Fonacier at iba pa.

Ayon kay Liza Diño-Esguerra, chairman and CEO ng Film Development Council of the Philippines, ang bagong schedule ng All-Star Parade at Pista at the Park Grand Fans Day ay bukas, Martes, Agosto 14.

Lola sa Bulacan pinasaya

Maine hindi nagpatalo sa ulan, baha

Marami ring artistang pinerhuwisyo ng habagat­ nung Sabado dahil sa matinding traffic na dala nito na nagresulta sa baha ng ilang lugar sa Metro Manila.

“Sobrang traffic, ulan, at baha. Ingat po tayong lahat! Maging #IAmReady. Stay safe, everyone,” tweet ni Bea Binene.

Natapat naman sa unang anibersaryo ng food chain ni Maine Mendoza sa Bulacan nang rumagasa ang habagat. Na-stuck sa traffic si Meng habang pa­punta sa food chain.

Payo ni Meng sa mga malayo ang inuuwian, eh umuwi na dahil baka lumakas pa ang ulan. Pero tinupad ang pangako na sasaglit doon kinagabihan.

Yes, pinasaya ng Phenomenal Star ang mga fan na sinasaga ang habagat at naghintay sa kanya sa okasyon. Kasama siya sa group photo ng fans niyang naki-celebrate sa kanya.

“Hindi kayo natinag ng bagyo, support kung support. Maraming salamat!” tweet ni Maine.

Isang lola nga ang pinasaya ni Meng dahil dumalo­ siya sa anibersaryo na kanya namang hinarap. “Grabe si lola!”

tweet ni Meng na ikinatuwa ng fans niya dahil napasaya niya ang lola nang face to face na makaharap.

As of this writing, tuloy pa rin ang pag-ulan kaya marami ang nagdasal na sana ay tumigil na ang habagat.