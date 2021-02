PPE ng Taytay para sa fashionista nirampa

Sa kabila ng patuloy pa ring nararanasang pandemya dulot ng COVID-19, the show must go on pa rin sa Taytay bilang garment capital of the Philippines.

Ito ay dahil nakaisip sila ng kakaibang idea na magbibigay ng kita sa mga mananahing Taytayeños.

Imbes na gown ang ipangrampa sa pagdiriwang ng Hamaka Festival, naisipang irampa ang mga personal protective equipment (PPE).

“Because of the global situation, in lieu of the usual series of pageants, we switched to a fashion design contest where the theme is the new normal. Imbis na gowns, dresses, and other clothes, they created different styles for face masks, face shields, bunny suits, etc.,” ayon kay tourism head Rod Santos.

Sinabi pa ni Santos na maraming negosyo ang nagsara kaya naging abala naman ang mga mananahi sa paggawa ng face mask at PPE at pagandahan sa mga natahi na maaaring maisama sa pageant.

Ayon naman kay Taytay Mayor Joric Gacula, kayang makapag-produce ang mga Taytayeño ng medical-grade equipment sa araw-araw na maipapamahaagi sa mahigit 100 hospital at clinic sa bansa.

Sa kanyang Facebook post binalita rin ng alkalde ang nasabing event, “Matagumpay nating naisagawa ang PPE Design Contest bilang pagbibigay-pugay sa garments industry sa Bayan ng Taytay ngayong #HamakaFestival2021.”

Aniya, “Klaro ang mensahe ng programa nating ito, patuloy na tumutulong ang garment industry sa ating mga Taytayeno — may pandemya man o wala. Libu-libong medical-grade protective equipment na ang nagawa at patuloy na ginagawa sa Bayan ng Taytay para sa 100 ospital hindi lamang sa Luzon kundi pati na rin sa ibang parte ng bansa.”

“Sa lahat po sa inyo na parte ng garment industry sa ating bayan, ako po at sampu po ng ating Sanggunian, ay proud sa inyo. Salamat po!” sabi pa ni Gacula.

Ang tema na pageant ay para maipakita ang angking gawang Taytayeños na hindi lamang magagandang gown kundi mga medical equipment na maaaring irampa at napapanahon pa sa Covid-19 pandemic. (Vick Aquino)