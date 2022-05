PPCRV walang nakitang pandaraya sa halalan

Walang nakitang bahid ng pandaraya o manipulasyon ang pamunuan ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting (PPCRV) matapos maabot ang 93,000 at nasa mahigit 78,000 na ang na-encode ng mga volunteer sa pagtatapos ng kanilang operation sa Quadricentennial Pavilion sa University of Santo Tomas sa Maynila.

Ayon kay PPCRV Co-IT Director William Yu, wala silang nakita na anumang signs ng cheating o manipulasyon at ipinaliwanag na ang ilang election returns (ERs) na for revalidation ay may sapat na dahilan na tulad ng encoding errors, lukot na papel na hindi nababasa ng counting machine.

Nakapagtapos sila ng 86.6% sa poll returns na may total 107,785 election returns expected at ang natitirang ERs ay itutuloy sa kanilang PPCRV command center sa Pope Pius Center. (Vick Aquino)