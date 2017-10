Positibong si Hapilon ang napatay – FBI

Inihayag kahapon ni Defense Spokesperson Arsenio Andolong na ipinarating sa kanila ng Federal Bureau of Investigation (FBI) ang resulta ng isinagawang DNA test sa bangkay ni Abu Sayyaf Group (ASG) leader Isnilon Hapilon na napatay ng militar sa giyera sa Marawi City noong Lunes.

Ayon kay Andolong, base sa tinanggap nilang resulta, kinumpirma ng FBI na bangkay nga ng Hapilon ang isa sa mga labi na napatay ng militar matapos lumabas ang resulta ng isinagawang DNA test.

Sinabi ni Andolong, na isusunod naman ng FBI na ilalabas ang resulta ng DNA test ni Omar Maute na kasabay na napatay ng militar sa battle zone area sa Marawi.

“We have already received an official report that the US Federal Bureau of Investigation (FBI) has confirmed that the DNA sample taken from a body recovered by our operating units in Marawi matches that of Isnilon Hapilon.

This process of verification is also being conducted on the cadavers of the other terrorists that have been recovered so far”, pahayag ayon ni Andolong.

Una nang isinailalim sa forensic examination ng FBI ng Amerika ang nakuhang DNA sample nina Hapilon at Omar Maute.

“Nagpunta ang FBI para kumuha ng sample sa mga bangkay bago sila (Isnilon Hapilon, Omar Maute) inilibing,” ayon kay Andolong.

Naglabas ang FBI ng reward sa sinumang makakapagturo sa kinaroroonan ni Hapilon na $5 Million at naglabas naman ang Philippine government ng P7 Million at P10 Million naman mula kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Ang Maute brothers naman ay may patong na P5 Million para sa kanilang ikadarakip kada isa.

Tiniyak naman ni AFP chief of staff Gen. Eduardo Año na mapupunta sa civilian informants ang mga reward at hindi sa mga sundalo.