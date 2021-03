Positibo sa Coronavirus: Claire dela Fuente patay sa cardiac arrest

Halos lahat ay nagulat, nalungkot sa biglaang pagkamatay ng isa sa mga OPM icon na si Claire dela Fuente, na binansagang ‘The Karen Carpenter of the Philippines.’ Kinumpirma nga ito ng anak niyang si Gigo de Guzman.

“Early this morning, my mom, Claire dela Fuente passed away, cardiac arrest. She was Covid-19 positive. Diagnosed last week.

“I, myself, I am also a COVID positive, showing no symptoms. She was supposed to turn 64 this year,” pahayag ni Gigo.

Nilinaw ni Gigo sa ABS-CBN ang totoong kinamatay ng kanyang ina.

“Based on my doctor, she died from cardiac arrest. My mom has anxiety, hypertension and diabetes. She has tendency to worry, stress a lot.”

Namatay raw ang ina habang natutulog. Okay naman daw ito a day before na mamatay. Nakausap din niya at nangiting ikinuwento na nagkaroon pa sila ng argument for the last time dahil sa wrong address na binigay ng ina sa kanya.

Si Gigo, sa isang banda ay nasangkot din sa malaking kontrobersiya pagpasok pa lang ng taon dahil sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dacera. (Rose Garcia)

Paalam ‘Jukebox Queen’

Isa sa maituturing na OPM icon si Claire dahil sa mga sumikat niyang mga awitin noong ‘70s and ‘80s tulad ng Sayang,” “Nakaw na Pag-Ibig” and “Minsan, Minsan.” Nabigyan din si Claire ng titulong “Asia’s Sweetest Voice” at Queen of Tagalog Songs.

Tinanghal ding Jukebox Queen si Claire at ang mga kasabayan niyang sina Imelda Papin, Eva Eugenio at Didith Reyes.

Nadiskubre si Claire sa edad na 15 noong manalo siya ng grand prize sa isang singing contest. Ang head ng judges na si George Canseco ang nagbigay ng unang break ni Claire sa pag-awit ng commercial jingle ng Hope.

Kinasal si Claire sa businessman na si Moises “Boy” de Guzman noong 1978 at meron silang dalawang anak na sina Gigo at Mickey. Pumanaw si Boy noong 2006 dahil sa sakit na cancer.

Naging successful na businesswoman din si Claire. Nagkaroon siya ng restaurants at cosmetic business. Nagtapos siya ng Masters in Business Administration at the University of Western Australia in 2005.

Huling recording ni Claire ay noong 2010 with Michael Bolton sa duet ng “The Christmas Song”. Ni-release ito sa kanyang Christmas album under Viva Records. (Ruel Mendoza)