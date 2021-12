Portugal 4-buwan isasailalim sa state of calamity

ISINAILALIM ang bansang Portugal sa state of calamity hanggang sa Marso ng susunod na taon kasunod na rin ng pagpasok ng Omicron variant.

Ito ang kinumpirma ng Philippine ambassador to Lisbon kahapon.

Ang Portugal ay may 1,000 hanggang 2,000 Filipinos, ayon kay Ambassador Celia Ann Feria.

“Majority have their families here maybe that’s why hindi masyado problema na na-red list ng Philippines ang Portugal,” sinabi nito sa isang panayam.

Aniya pa, aabot sa 90 porsyento ng populasyon sa Portugal ay nakatanggap na ng dalawang doses ng COVID-19 vaccine.

“We were requesting Filipinos or advising them na ‘pag umuwi make sure na vaccinated na para iwas magdala ng sakit sa family,” sinabi nito. (Kiko Cueto)