Pornhub nireklamo sa rape, child exploitation

Kinasuhan ang online website na Pornhub dahil sa umano’y pinagkakakitaan nito ang mga video ng rape, child sexual explotation at iba pang content na walang consent.

Ang kaso ay sinampa ng Brown Rudnick LLP kung saan nirepresenta nila ang 34 na sinasabing nabiktima ng Pornhub sa sexual exploitation.

Ito ay kontra sa MindGeek, ang parent company ng Pornhub, na may hawak din sa website na RedTude at YouPorn.

“It is time for the companies and individuals who have profited off of nonconsensual and illegal content be held liable for their crime,” giit ng complainant.

Pahayag naman ng Pornhub, inaaral na nila ang naturang reklamo, ngunit pumalag sa paratang na ‘criminal enterprise’ umano ang kanilang website. (RP)