Pornhub binura milyong video

Huwag magulat ang mga parokyano ng Pornhub kung biglang mabura ang ilang paboritong video sa kanilang site.

Ito’y matapos ianunsyo ng website na kanila nang tatanggalin ang mga content na galing sa mga unverified uploader.

“As part of our policy to ban unverified uploaders, we have now also suspended all previously uploaded content that was not created by content partners or members of the Model Program,” lahad ng Pornhub.

Ang naturang anunsyo ay matapos na imbestigahan ng Mastercard at Visa ang mga content sa Pornhub na dinikit sa sexual abuse sa kabataan.

Nasa 13.5 million video ang nakalagay sa search bar ng Pornhub bago magsimulang magtanggal ng content, ngayon ay nasa 2.9 million na lamang ito.