Pornhub binawal sa Thailand

Bawal na ang Pornhub sa Thailand, na siyang pang-10 sa pinakamalaking market nito sa buong mundo.

Alinsunod ito sa bagong patakarang inisyu ni Deputy Prime Minister Prawit Wongsuwan sa Ministry of Digital Economy and Society. Iligal sa cybercrime law ng Thailand ang internet pornography at internet gambling, kaya naman nasa 190 kaukulang website ang hindi na mabubuksan ng mga residente roon, kabilang ang Pornhub.

“This content has been suspended. Because it is guilty according to the Computer Crime Act 2007 by the Ministry of Digital Economy and Society,” ang mababasa kapag binuksan ang Pornhub site sa Thailand simula Nobyembre 2.

Sinabi rin ni digital minister Puttipong Punnakanta na kaya ginawa ang desisyon ay dahil may mga bansang nag-ban na ng nasabing website at may mga organized group na humihiling na ipasara ito dahil sinusuportahan ng site ang human trafficking at pagpapahiya sa kababaihan.

Kaugnay nito, trending sa Thai Twitter ang hashtag na #SavePornHub. May mga nagprotesta rin mismo sa kalsada ng Bangkok laban sa bagong patakaran. (SDC)