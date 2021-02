Porn mogul Larry Flynt pumanaw na

Pumanaw na ang founder at publisher ng Hustler magazine na si Larry Flynt sa edad na 78. Namaalam ang controversial adult entertainment mogul sa bahay nito sa Hollywood Hills.

Ayon sa kanyang pamangkin na si Jimmy Flynt Jr., 30 years na raw may health problems ang kanyang uncle at walang kinalaman sa pagkamatay niya ang COVID-19.

“Larry was a rebel. He had a very complex personality. That’s why they made a movie about it.”

Pinalabas noong 1996 ang pelikulang The People Vs. Larry Flynt na bida si Woody Harrelson. Isang outspoken First Amendment activist si Flynt na nagtatag ng pornographic magazine na Hustler noong 1974 at naging isang malaking empire ito na kumalaban sa Playboy ni Hugh Hefner.

Bukod sa magazine, nagkaroon din siya ng production of porn films at Hustler Casino in Los Angeles.

Nanalo sa isang legal battle si Flynt in 1988 sa US Supreme Court laban sa televangelist na si Rev. Jerry Falwell dahil sa isang libel case.

“He wanted to be remembered as a person who pushed the boundaries of free speech and that the First Amendment was the cornerstone of democracy,” ayon pa kay Flynt Jr. (Ruel Mendoza)