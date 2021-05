Pork import policy naplantsa na

Nagkaroon na ng kasundunan ang Senado at mga economic manager ng gobyerno hinggil sa polisiya sa pork importation matapos ang mahabang diskus­yon, ayon kay Se­nate President Vicente Sotto III.

“[Compromise] reached!” pahayag ni Sotto sa kanyang mensahe sa mga Senate reporter.

Sabi ni Sotto, kinakilangan umanong magkaroon ng balanse sa pagitan ng pagbabawas sa inflation rate at tiyaking ang bagong polisiya sa pag-angkat ng baboy ay hindi makakasira sa local hog industry.

“We had to strike a balance between accepting a formula in the reduction of inflation and the protection of the local swine industry,” sabi ni Sotto.

Hindi naman ibinunyag ni Sotto ang iba pang detalye sa naturang usapin at hahayaan na lang si Finance Secretary Carloz Dominguez II ang magpaliwanag.

Ang kasunduan ay nabuo matapos magsagawa ang Senado ng tatlong pagdinig sa food security crisis dahil sa African Swine Fever (ASF) outbreak.

Abril 7 nang lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order 128 na pansamantalang nagbaba sa taripa sa imported na baboy at pagtaas ng pork import sa 400,000 metric tons mula sa kasalukuyang 54,000 metric tons. (Dindo Matining)