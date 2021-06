Pops, Shalani, Pinky hinamong magpaseksi ni Korina

Matapos ipagmalaki ni Korina Sanchez ang kanyang kaseksihan sa Instagram, hinamon naman niya sina Pops Fernandez at Pinky Webb na tapatan siya.

Kabilang nga kasi sa mga nag-comment sina Pinky at Pops.

“Nasan ang bathing suit shot mo Pinks?” tanong niya kay Pinky.

“Di ba ghurl?” reaksyon naman ni Korina kay Pops na nagkomento ng tatlong thumbs up.

“Nasan bathing suit mo Shalani?” hirit naman niya kay Shalani Soledad.

Isa pang ipinagmamalaki ni Korina ay ang pagbabalik niya bilang isang Kapamilya. Nag-post din siya sa Instagram na mapapanood na ang show niyang “Rated Korina” sa iba’t ibang platforms ng ABS-CBN gaya ng Kapamilya Channel, iWanTTFC, at TFC. Sabi pa niya, mapapanood din daw ito sa A2Z at TV5.

“Yep, I guess we’re a citizen of the world. As long as we get to your homes and get to tell our stories to make you happy, then we are happier. Balik Kapamilya, yes! Pero Kapatid din!” post ni Korina sa kanyang caption.

“Mga kaibigan, kabalitaan at kakampi, kasama parin ninyo sa A2Z, sa TV5, sa OnePH, Kapamilya Channel and iWantTFC worldwide! Starting June 19 every weekend!” (Dondon Sermino)